Минаков поделился ожиданиями от боя Тактарова и Монсона

«Всегда интересно посмотреть на противостояние легенд спорта, даже несмотря на то, что это глубокие ветераны. Тем не менее, думаю, плюс-минус они в одних физических кондициях. И интересно будет посмотреть на противостояние двух школ. Монсон — это джиу-джитсу, грэпплинг, а Олег Тактаров — наше самбо. Будет интересно посмотреть, кто кому что может предложить.



Конечно, есть между ними разница. Монсон, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, на протяжении многих лет остается действующим спортсменом и периодически не выступает. А Олег Тактаров не выступал уже много лет. Понятно, что у него большой опыт, но сможет ли он справиться с эмоциями? Ни для кого не секрет, что, какой бы ты ни был спортсмен, если долго отсутствует практика, многое теряется, в том числе уверенность в себе. Но интересно будет посмотреть на это противостояние», — сказал Минаков.