Дана Уайт: Цукерберг серьёзно настроен насчёт боя в UFC

«Я сразу говорил, что Марк – очень серьёзный парень. Он любит спорт и усердно тренируется. Я верю, ч то он серьёзно настроен насчёт боя в UFC», — при водит слова Уайт а TMZ.

Ранее сообщалось, что Цукерберг может провести поединок с Илоном Маском. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на бой. Позже Уайт заявил, что готов организовать противостояние в рамках промоушена, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. Но недавно Марк сообщил, что бой едва ли состоится, потому что Илон, по его мнению, относится к противостоянию несерьёзно.