Ветераны убивают российские ММА

Поединки легенд собирают кассу, но крадут весь хайп у подрастающего поколения.

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Российские смешанные единоборства, особенно в последнее время, богаты на яркие анонсы. Правда, большинство из них связано с боями ветеранов. Все с нетерпением ждут возвращения в октагон Олега Тактарова. В соперниках у него Джефф Монсон, который ещё старше. Сложно представить, но на двоих бойцам уже 107 лет! Конечно, это классно – наблюдать за легендами детства и предаваться ностальгии. Но уровень подобных событий начинает вызывать вопросы.

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Многие российские бойцы буквально не могут вырваться из этого замкнутого пространства и завершить карьеру. Они просто не видят для себя альтернативы, поэтому продолжают выступать. И многие такие перформансы вызывают серьёзные вопросы. Например, последние поединки Александра Емельяненко оставили тревожный осадок. После боя с Евгением Ершовым Феникса уводили буквально под руки.

Опасения относительно здоровья Александра высказывал звёздный боец ACA Артём Резников.

«Считаю, что это ошибка организаторов. Это может привести к тому, что, если Емельяненко умрёт в бою, потом начнутся проблемы у этого вида спорта. Начнут слишком много запрашивать у спортсменов справок, медицинских допусков. Этого не нужно делать. У него может остановиться сердце, он может пропустить удар. Допускать человека в таком состоянии опасно. Если он продолжит в том же духе, как действует после боя с Исмаиловым, не думаю, что через три года останется в живых».

Здоровье бойцов – не единственная проблема, которая преследует российские смешанные единоборства. Уровень интереса к самым топовым лигам падает. Конечно, RCC, ACA, Hardcore и другие промоушены стараются проводить больше интересные ивентов, приглашать звёзд. Но нужно смотреть правде в глаза – большинство турниров не соберёт ту же аудиторию, которая хочет посмотреть на очередной бой угасающей суперзвезды.

Каждый турнир ACA радует яркими прелимами, которые буквально изобилуют нокаутами. Вот только видят их лишь настоящие фанаты лиги, которые не пропускают ни одного поединка. А таких мало. То же самое касается событий, которые делает лига RCC. В телевизионной трансляции хорошо видно, что трибуны заполняются лишь к самым топовым боям. А предварительный кард чаще всего проводится в полной тишине.

Ажиотаж перед поединками неизбежно сказывается на гонорарах. Ветераны за один бой получают столько, сколько молодой талант не соберёт даже за несколько турниров. Поэтому многие решаются и перебираются в не самые сильные зарубежные лиги. А российские промоушены продолжают вариться в собственном соку. Вместо амбициозных и заряженных молодых россиян приходится приглашать возрастных бразильцев, вместо доморощенных ребят — легионеров, которые заинтересованы в деньгах.