Дана Уайт раскрыл, что общего между Чимаевым и Майком Тайсоном

«Кто из бойцов UFC такой же дерзкий, как Майк Тайсон? Я бы сказал, что прямо сейчас это Хамзат Чимаев. Чимаев ударит тебя по лицу и даже не задумается ни на секунду», — приводит слова Уайта RingSide24.