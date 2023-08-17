Боец UFC О'Мэлли назвал россиянина Петра Яна дикарем

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Шон О'Мэлли заявил, что поединок против россиянина Петра Яна был для него самым тяжелым в промоушене. Его слова передает ESPN.
"Моим самым тяжёлым боем стал Петр Ян, и это хороший поединок. Петр Ян был первым номером дивизиона, абсолютный убийца, любой в UFC подтвердит, что он – настоящий дикарь. Я вышел и побил его. Да и к тому же я являюсь самым популярным парнем в дивизионе", – сказал О'Мэлли.
22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.
7 мая Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул чемпиона UFC. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.