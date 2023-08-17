Боец UFC О'Мэлли назвал россиянина Петра Яна дикарем

"Моим самым тяжёлым боем стал Петр Ян, и это хороший поединок. Петр Ян был первым номером дивизиона, абсолютный убийца, любой в UFC подтвердит, что он – настоящий дикарь. Я вышел и побил его. Да и к тому же я являюсь самым популярным парнем в дивизионе", – сказал О'Мэлли.