Боец ММА Монсон объяснил, почему больше никогда не вернется в США

«Я абсолютно уверен в том, что мне больше не дадут визу. Я туда никогда не поеду.



Это мое решение или оно обусловлено уверенностью в том, что мне откажут в документах? Это совокупность этих двух причин. Очень много хейта. Многие мои друзья и члены моей семьи больше со мной не разговаривают», — заявил Монсон.