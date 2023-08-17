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Боец ММА Монсон заявил, что больше никогда не вернется в США из-за визы

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил, что больше не собирается возвращаться в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Боец ММА Монсон объяснил, почему больше никогда не вернется в США
© Газета.Ru

По его словам, американское консульство больше никогда не выдаст ему визу на въезд.

«Я абсолютно уверен в том, что мне больше не дадут визу. Я туда никогда не поеду.

Это мое решение или оно обусловлено уверенностью в том, что мне откажут в документах? Это совокупность этих двух причин. Очень много хейта. Многие мои друзья и члены моей семьи больше со мной не разговаривают», — заявил Монсон.

18 августа Джефф Монсон проведет бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоится в рамках боксерского вечера РЕН ТВ, в главном бою которого сойдутся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

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