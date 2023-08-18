Майкл Чендлер рассказал о поведении Конора Макгрегора вне ринга

«Самое замечательное в Коноре — это то, что он три-четыре дня пытался быть моим другом, говоря, что всё это бизнес. Он говорил, что он самый большой парень в этом спорте и хоть я и нахожусь в его шоу, он считает меня хорошим парнем.



Затем он вдруг перевернул сценарий. Он полностью сошёл с ума, постоянно пытался меня задеть и залезть под кожу. Вы никогда не узнаете, какой Конор вам достанется. В понедельник вы можете получить одного, во вторник другого, в среду он будет совершенно другим», — сказал ESPN.