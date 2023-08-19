Тактаров прокомментировал ничью в поединке с Монсоном

«На самом деле там 105 килограммов чистых мышц. Всех предупреждаю: ты на Джеффа не смотри. Может, он внешне дышит тяжелее, чем я, но он может часами фигачить», — отметил Тактаров, добавив, что ему понравилась физическая форма соперника.

«Думаю, мы с ним по ММА проверим друг друга. Человек меня в партер сбил — мне стоять и молчать? Показал, что я тоже так могу», — заявил Тактаров.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел пять поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Еще один поединок спортсмена признан несостоявшимся.