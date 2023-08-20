Россиянин Тюлюлин проиграл бразильцу Родригесу на UFC 292

Российский боец Денис Тюлюлин проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 292, уступив представителю Бразилии Грегори Родригесу. Родригес одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил поединок, когда бразилец в партере нанес Тюлюлину удар локтем по голове. Бой продолжался 1 минуту 43 секунды. Поединок был поставлен в предварительный кард. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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На церемонии взвешивания Тюлюнин оказался чуть легче Родригеса — 83,91 кг против 84,36 кг, а к бою российский спортсмен готовился в команде известного бойца Федора Емельяненко. Он провел 18 боев в ММА и одержал десять побед. В активе его соперника Грегори Родригеса — 14 побед в 19 поединках. Тюлюлин заключил контракт с UFC в 2022 году.