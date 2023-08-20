Хабиб Нурмагомедов анонсировал предстоящий бой своего брата Усмана

«Историческое событие Bellator 300 в Сан-Диего. Калифорния. Соперником моего брата Усмана Нурмагомедова станет Брент Примус. Шаг за шагом мой брат движется вперёд и сегодня он является флагом нашей семьи на международной арене. Это будет его вторая защита титула. Вперёд, брат!», — написал Хабиб в одной из социальных сетей.