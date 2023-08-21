Волкановски исключил возможность боя со Стерлингом после его поражения О’Мэлли

«Можно посочувствовать Алджо. Что он будет делать? Он определённо захочет провести реванш. Это большой, большой бой, но он не состоится. Кто знает, если бы он одержал большую победу, то смог бы занять место Илии [Топурии], но этого не произошло», — сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.