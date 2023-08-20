О’Мэлли прокомментировал победу над Стерлингом

«Я чувствую себя потрясающе. Честно скажу, сильно нервничал перед боем. Кажется, Стерлинг – лучший боец нашего веса в истории. И я очень рад, что всё так получилось. Я знал, что рано или поздно он допустит ошибку. И этой ошибкой воспользовался. Это начало новой эры», — сказал О’Мэлли после боя.