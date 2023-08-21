«Мне не дают драться в декабре. Я чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдёт.



Я продолжу делать своё дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться и 16 декабря, если вдруг найдутся желающие», — сказал Макгрегор в сообщении, опубликованном в социальных сетях.