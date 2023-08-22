Россиянин Шлеменко и казахстанец Хамитов подерутся по правилам ММА

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов в интервью Legalbet заявил, что проведет поединок против россиянина Александра Шлеменко.
По его словам, ради боя ему придется подняться на две весовые категории.
«Уже контракт на руках, все готово. Ждут моего подписания. Насколько я знаю, Шлеменко готов, и контракт тоже.
Единственный момент, который мы долго обсуждали, это весовая категория. Не могли решить этот вопрос. Я иду на риск — поднимаюсь на два веса выше ради этого боя.
Пытались сделать промежуточный вес, но оппонент не соглашался», — заявил Хамитов.
В профессиональной карьере 35-летний представитель Казахстана провел 34 поединка, в которых одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Еще два боя Хамитов завершил вничью.
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