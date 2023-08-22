Россиянин Шлеменко и казахстанец Хамитов подерутся по правилам ММА

«Уже контракт на руках, все готово. Ждут моего подписания. Насколько я знаю, Шлеменко готов, и контракт тоже.



Единственный момент, который мы долго обсуждали, это весовая категория. Не могли решить этот вопрос. Я иду на риск — поднимаюсь на два веса выше ради этого боя.



Пытались сделать промежуточный вес, но оппонент не соглашался», — заявил Хамитов.