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Боец ММА Хамитов заявил, что достиг договоренности о поединке с Шлеменко

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов в интервью Legalbet заявил, что проведет поединок против россиянина Александра Шлеменко.

Россиянин Шлеменко и казахстанец Хамитов подерутся по правилам ММА
© Соцсети

По его словам, ради боя ему придется подняться на две весовые категории.

«Уже контракт на руках, все готово. Ждут моего подписания. Насколько я знаю, Шлеменко готов, и контракт тоже.

Единственный момент, который мы долго обсуждали, это весовая категория. Не могли решить этот вопрос. Я иду на риск — поднимаюсь на два веса выше ради этого боя.

Пытались сделать промежуточный вес, но оппонент не соглашался», — заявил Хамитов.

В профессиональной карьере 35-летний представитель Казахстана провел 34 поединка, в которых одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Еще два боя Хамитов завершил вничью.

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