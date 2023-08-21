Фахретдинов заявил о готовности подраться с Макгрегором бесплатно

«Это хорошо и для лиги, и для него самого. UFC заработает, и он заработает. Почему бы и нет? Рейтинги вырастут, просмотры вырастут. Всё равно Конора любят, будут смотреть. UFC – это всё-таки история о рейтингах.



Никто, как говорится, так просто тебе его не даст. Я и бесплатно готов подраться (смеётся). Надо поднять «медийку», а это один из самых узнаваемых бойцов в истории, что тут говорить. Мы можем его любить или не любить, но надо отдать должное – это один из самых популярных бойцов», – приводит слова Фахретдинова «Татар-информ».