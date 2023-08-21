Хабиб Нурмагомедов: в 45 лет я бы не хотел себя видеть толстым

«В 45 лет я бы не хотел себя видеть толстым. Вот у меня два года держится один вес. В этом плане я ставлю себе оценку «четыре с плюсом». Потому что у меня есть цель, план и я его держусь. Если я буду его держать, а не спускаться, то мне нормально. Если через 10 лет у меня будет вес 105–110 кг, для меня это будет неинтересно. Я просто хочу держать себя в форме», – сказал Хабиб в интервью Gorilla Fighting.