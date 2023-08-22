Хабиб Нурмагомедов оценил свою актуальную форму

«Я верю, что и сейчас могу побить кого угодно в мире. Я не старый. Люди забывают, почему я закончил. Не потому что я постарел. Потому что я потерял отца, я не хотел драться без него. Мне всего 34 года сейчас», – сказал Хабиб во время встречи с фанатами в Лас-Вегасе.