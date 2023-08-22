Боец UFC Виктория Дудакова рассказала о подготовке к поединку на UFC 294
Российский боец UFC в женском минимальном весе Виктория Дудакова в интервью с корреспондентом «Спорт День за Днем» рассказала о своей подготовке к предстоящему поединку на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Событие запланировано на 21 октября.
«Контракт на бой подписан. Сейчас прохожу подготовку в своем родном – Волгограде. 4 сентября планируем с тренером улететь в Таиланд, и месяц готовиться там, а уже оттуда прямиком в Абу-Даби.
У моей соперницы хорошая борцовская техника и неплохая ударка. Она бывшая чемпионка организации INVICTA. Для меня Джин неудобна тем, что она левша, поэтому необходимо много работы провести.
В этом бою мне будет необходимо сделать все для победы. Нельзя будет рассчитывать на что-то одно. Надо будет прессинговать, биться и бороться», – отметила Виктория Дудакова.
Соперницей нашей Виктории станет 38-летняя американка Джин Ю Фрей, которая выступает в лиге Даны Уайта с 2020 года. На счету Джин в профессиональном MMA 20 боев, в которых она одержала 11 побед и потерпела 9 поражений.
24-летняя Виктора Дудакова дебютировала в UFC летом этого года. Она одержала победу техническим нокаутом над Истелой Нунес. Виктория в профессиональном MMA одержала семь побед в семи поединках.