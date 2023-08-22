Виктория Дудакова рассказала о подготовке к поединку на UFC 294

«Контракт на бой подписан. Сейчас прохожу подготовку в своем родном – Волгограде. 4 сентября планируем с тренером улететь в Таиланд, и месяц готовиться там, а уже оттуда прямиком в Абу-Даби.



У моей соперницы хорошая борцовская техника и неплохая ударка. Она бывшая чемпионка организации INVICTA. Для меня Джин неудобна тем, что она левша, поэтому необходимо много работы провести.



В этом бою мне будет необходимо сделать все для победы. Нельзя будет рассчитывать на что-то одно. Надо будет прессинговать, биться и бороться», – отметила Виктория Дудакова.