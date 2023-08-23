Фергюсон ответил Макгрегору

«А вот и моя сучка… Потребовалось несколько минут, чтобы привлечь твое внимание, а?! Помнишь, как ты работал на меня, а я уволил тебя за невыполнение работы? Когда закончишь решать свои юридические вопросы, поставь свою подпись под пунктирной линией, трусливый чемпион», — написал Фергюсон.