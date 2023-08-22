Минеев проведет бой с экс-чемпионом Bellator

Находящийся в зоне СВО боец Минеев проведёт бой с экс-чемпионом Bellator
Российский боец ММА Владимир Минеев проведёт поединок по кикбоксингу с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо. Об этом сообщил промоутер Камил Гаджиев.
«Соперником Владимира Минеева 15 сентября станет бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Рафаэль Карвальо. Поединок состоится в Элисте по правилам кикбоксинга», — цитирует Гаджиева «РИА Новости Спорт».
В активе Минеева 18 боёв в смешанных единоборствах: 16 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.
Позже Владимир рассказывал, что присоединился к спецназу донецкого первого армейского корпуса. С 16 мая он на протяжении месяца находился в увольнении в связи со скорым рождением дочери.