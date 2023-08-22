Хабиб рассказал, чем ему нравятся американцы

«Я люблю жителей США, это отличные люди! Им плевать на политику и на все остальное!



Это единственная страна в мире, где меня никто не трогает, не беспокоит. У меня была возможность оказаться в политике, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком», — заявил Хабиб.