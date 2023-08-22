Хабиб рассказал, чем ему нравятся американцы

Боец ММА Нурмагомедов заявил, что уважает американцев за безразличие к политике
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast заявил, что относится с любовью к жителям США.
По его словам, в них его привлекает свободное мышление и отсутствие каких-либо политических взглядов.
«Я люблю жителей США, это отличные люди! Им плевать на политику и на все остальное!
Это единственная страна в мире, где меня никто не трогает, не беспокоит. У меня была возможность оказаться в политике, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком», — заявил Хабиб.
Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В марте 2022 года его включили в Зал славы UFC.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи, после чего ушел из спорта.
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