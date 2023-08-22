Макгрегор обратился к Фергюсону

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на заявление американца Тони Фергюсона о том, что он не собирается завершать карьеру.

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«Я прикончу тебя, и сделаю это жёстко», – написал Макгрегор.

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.

Для Тони Фергюсона это поражение стало шестым подряд. Ранее американец уступил Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.