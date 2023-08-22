«Я сыт». Хабиб Нурмагомедов сделал заявление по поводу возможного возвращения в спорт
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что не собирается возвращаться в спорт.
«Прежде всего, я ушел из-за того, что так хотела моя мама. Насчет возвращения я не уверен. Мне кажется, что в этом нет смысла. Для меня нет смысла. Конечно, люди хотят это видеть. Люди хотят драмы, как в фильме с продолжением, но сейчас я сыт», – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале PBD Podcast.
Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.
В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.