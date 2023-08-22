Хабиб Нурмагомедов сделал заявление по поводу возможного возвращения в спорт

«Прежде всего, я ушел из-за того, что так хотела моя мама. Насчет возвращения я не уверен. Мне кажется, что в этом нет смысла. Для меня нет смысла. Конечно, люди хотят это видеть. Люди хотят драмы, как в фильме с продолжением, но сейчас я сыт», – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале PBD Podcast.