Гаджиев назвал единственного бойца, которого не смог бы победить Хабиб Нурмагомедов

«Он давно не выступает, но, наверное, единственный человек, которого он не смог бы победить — это Ислам Махачев. А все остальные ему по зубам. Если бы он сейчас начал готовиться, избавился от лишнего веса и набирал форму в течение полугода, это был бы плюс-минус прежний Хабиб. А прежний Хабиб бы с любым из нынешних легковесов разобрался», — приводит слова Гаджиева «РИА-Спорт».