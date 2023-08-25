«У меня была такая ситуация, когда рядом был прилёт, раздался взрыв и осколки разлетелись по сторонам. Буквально какие-то 15 см в сторону — и мне могло бы прилететь в голову. Но в меня попали только металлические осколки, немного посекло лицо, но ничего смертельного», — приводит слова Минеева «РИА Новости Спорт».