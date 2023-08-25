Тактаров назвал подлинную причину, по которой Хабиб мог завершить карьеру

«Он первый был, получается, в арабском мире, который что-то сделал. И для них, конечно, он нужен как знамя. Поэтому его, скорее всего, просто попросили больше не выступать, закончить с нулём [в графе поражений]. Тем более я когда в Дубае был, везде видел рекламы. Там пишут 49-0. Для бизнеса это лучше. А потом такой раскрутки, как бой с Конором, у него уже никогда не будет», — сказал Тактаров на канале «На спорте с Монто» в YouTube.