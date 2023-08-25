Тактаров объяснил, почему Хабиб популярнее Махачева

«Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнению с предшественником. У него же были тяжёлые, интересные бои. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть. Тогда всё вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках», — приводит слова Тактарова News.ru.