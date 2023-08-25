Тактаров рассказал, как люди Хабиба выкрали его друга и вывезли в горы

«Мы поужинали вместе, нормально пообщались, вместе съездили в горы, а потом я его больше не видел. Всё было хорошо и замечательно. Мы нормально пообщались с его отцом, сбегали на тренировку, но, видимо, Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм «Как из ММА попасть в Голливуд», который скоро должен выйти.



Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером его выкрадывать, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал, хотя он уже на тот момент был в «облаке» и поэтому остался. Это выглядело по-детски глупо, и у меня долгое время оставался неприятный осадок», — приводит слова Тактарова News.ru.