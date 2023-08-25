Тактаров жестко ответил Емельяненко

«С одной рукой и одним глазом он может держать только стакан водки, и то промахнётся, когда пить будет. А что ему остаётся делать? Алкоголь очень сильно разрушает человека. Изнутри и снаружи. Я заметил, что это в природе человека. Ты можешь сдавать его куда угодно, но он уже не вернётся. Как только появится кто-то из прошлой жизни, принесёт чекушку, а тем более там не только алкоголь, он опять покатится по наклонной.



Это всё ерунда. Я просто знаю, что такое люди, подверженные этому. Это вообще страшная вещь. Я рос среди этого, и благодаря этому у меня устойчивая аллергия на водку и на табачные изделия возникла с детства. Это было страшно», — сказал Тактаров на канале «На спорте с Монто» в YouTube.