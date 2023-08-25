Тактаров сообщил, что может провести бой с одним из напавших на него в Мексике

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что может провести бой с одним из тех, кто напал на него в Мексике. В январе 2022 года Тактарова избили в Мексике.

© Матч ТВ

— Идут переговоры, пока все очень далеко. А вдруг он не приедет? Это же бандиты, не знаю, как можно все делегировать там, это что, фильм «Дежавю»? Если получится у Хрюнова это все сделать — здорово, не получится — жаль. Будем по другому добиваться справедливости в жизни.

— У вас была ситуация с мексиканцами, и вы говорили, что хотите провести бой с одним из нападавших…

— А откуда, думаешь, это все взялось, просто так Хрюнов начал это делать? Наверное, основываясь на чем то, — сказал Тактаров «Матч ТВ».