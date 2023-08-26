Бразильский боец ММА записал видео с угрозами Минееву
Российскому бойцу ММА Владимиру Минееву, вернувшемуся из зоны СВО, пригрозили «войной». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Обращение к Минееву опубликовал бразильский боец, экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо.
«Владимир Минеев, война грядет», - говорит бразилец в ролике.
Затем он бьет перчаткой о перчатку и наносит серию ударов по боксерскому мешку.
Карвальо проведет поединок с Владимиром Минеевым 15 сентября в Элисте, в рамках «Бойцовского клуба».
Владимир Минеев провел последний бой по правилам ММА осенью прошлого года. На турнире AMC Fight Nights он нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.
После этого Минеев подписал контракт с ВС РФ и проходил службу в зоне СВО. В мае 2023 года сообщалось, что он получил увольнение в связи с рождением дочери.
Позднее в интервью Минеев рассказывал, что был контужен и ничего не слышал правым ухом.