Бразильский боец ММА записал видео с угрозами Минееву

Российскому бойцу ММА Владимиру Минееву, вернувшемуся из зоны СВО, пригрозили «войной». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обращение к Минееву опубликовал бразильский боец, экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо.

«Владимир Минеев, война грядет», - говорит бразилец в ролике.

Затем он бьет перчаткой о перчатку и наносит серию ударов по боксерскому мешку.

Карвальо проведет поединок с Владимиром Минеевым 15 сентября в Элисте, в рамках «Бойцовского клуба».

Владимир Минеев провел последний бой по правилам ММА осенью прошлого года. На турнире AMC Fight Nights он нокаутировал Магомеда Исмаилова в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

После этого Минеев подписал контракт с ВС РФ и проходил службу в зоне СВО. В мае 2023 года сообщалось, что он получил увольнение в связи с рождением дочери.