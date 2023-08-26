Холлоуэй нокаутировал Корейского зомби в главном поединке UFC в Сингапуре

Американский боец Макс Холлоуэй нокаутировал корейца Чан Сун Юнга в главном поединке турнира UFC Fight Night 225.

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В Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225, в главном поединке которого встречались бойцы полулегкого веса: экс-чемпион организации американец Макс Холлоуэй и представитель Южной Кореи Чан Сун Юнг по прозвищу Корейский зомби.

Начало боя осталось за американцем, который имел реальную возможность закончить поединок удушающим приемом, но Корейскому зомби ценой неимоверных усилий удалось вырваться из захвата.

Развязка наступила в третьем раунде. Бойцы поначалу обменивались ударами в стойке, где Холлоуэй имел небольшое преимущество. И в одном из эпизодов американец буквально вырубил своего соперника могучим правым боковым. Кореец рухнул на канвас, и бой был остановлен.