Александр Емельяненко опубликовал фото из реабилитационного центра

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем республике Ингушетия.

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«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», — написал спортсмен.

В июле Емельяненко рассказал, что решил обратиться за помощью в реабилитационный центр, потому что понял, что не справляется с восстановлением сам.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.