Глава UFC анонсировал документальный фильм о Хабибе

Глава UFC Дана Уайт в переписке в социальных сетях с бывшим чемпионом организации Хабиб Нурмагомедовым заявил, что идут съемки фильма о российском спортсмене.

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«Вы услышали это здесь первыми, дамы и господа. Мы снимаем документальный фильм о Хабибе», – написал Дана Уайт.

Российский спортсмен отметил, что этот год будет очень насыщенными, а в следующем году, ориентировочно летом, выйдет в свет одна из лучших документальных картин.