Глава UFC анонсировал документальный фильм о Хабибе

Босс UFC Дана Уайт: Мы снимаем фильм о Хабибе
Глава UFC Дана Уайт в переписке в социальных сетях с бывшим чемпионом организации Хабиб Нурмагомедовым заявил, что идут съемки фильма о российском спортсмене.
«Вы услышали это здесь первыми, дамы и господа. Мы снимаем документальный фильм о Хабибе», – написал Дана Уайт.
Российский спортсмен отметил, что этот год будет очень насыщенными, а в следующем году, ориентировочно летом, выйдет в свет одна из лучших документальных картин.
34-летний Нурмагомедов завершил свою профессиональную карьеру. Осенью 2020 года Хабиб финишировал Джастина Гейджи во втором раунде, а после заявил, что оставляет чемпионский титул легком весе и уходит непобежденным. Всего на счету «Орла» 29 боев и во всех он одержал победу. 19 поединков Хабиб закончил досрочно.