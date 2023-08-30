Джон Джонс высказался о Сергее Павловиче

«Они потрясающие. Эти парни останавливают соперников в первом туре. Но когда я становлюсь старше, мне приходится смотреть на это как на бизнес, а не просто полагаться на чувство гордости. Если заядлые фанаты знают, кто эти парни, это здорово. Но в конце концов мне придётся драться с теми, кто вызывает восторг у публики. Потому что боец в моём положении всегда получает новый вызов. Приходится драться с тем, кто моложе тебя. И все хотят увидеть, как ты справишься с ним», — сказал Джонс на канале Kanpai Pandas в YouTube.