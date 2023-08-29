Овечкин рассказал, за какую сумму согласился бы выйти на бой в поп-ММА

«За какой гонорар я бы вышел в поп-ММА, чтобы поломать какую-нибудь «селебу»? Представляете, надо же готовиться… Во-первых, это тяжело, во-вторых, не дай бог пропустишь и будешь ходить с этим… $ 5 млн? Вышел бы прямо сейчас!» — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.