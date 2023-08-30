Дана Уайт раскритиковал Мераба Двалишвили

«Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к подобной чепухе. Я ненавижу это. Зачем вообще нужно было приходить в этот вид спорта? Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место. Ты должен быть где-то в другом месте. Есть много вариантов, где можно драться. Там плевать на то, что ты делаешь. Но здесь это не работает», — сказал Уайт на пресс-конференции.