Друг Макгрегора: убью Махачева, со мной он не продержится и двух раундов

«Я могу убить Ислама. Он не продержится со мной и двух раундов. Сто процентов. Как много готовы поставить? Если мы когда-нибудь подерёмся, ставлю 50 тысяч, что возьму верх. Это сделка», — сказал Дэнис на канале NELK в YouTube.