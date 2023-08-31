Российский боец отказался от титула чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков отказался от чемпионского титула бойцовской организации Bellator в полутяжелом весе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», — заявил Немков.

17 июня Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире в американском Чикаго. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей. Поединок продлился все пять раундов. Немков защитил пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

На счету Немкова 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В ноябре он защитил чемпионский пояс, взяв верх над Кори Андерсоном из США на турнире Bellator 288 в Чикаго.