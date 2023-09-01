Резников жестко высказался о Шлеменко

«Александр Шлеменко — интриган. Он пытается стравить меня с Саней Сарнавским. Меня задели его слова, когда он сказал за мою религию. Я говорю: «Я православный христианин». Он говорит: «Знаешь, что такое православный?» Типа это «славить правь». Что-то такое. Говорит: «Ты в жида веришь, что ли?» Такие слова. Это был 2019 год, я был в зале Шлеменко, и на слова «ты чё, в жида веришь?» я промолчал. Сейчас я бы так не сделал, сейчас я бы ему очень жёстко ответил, если бы он так сказал. Он же называет меня балаболом, он же мужчина. Или он съедет и скажет, что не говорил эти слова? Тогда он балабол, получается, если скажет, что не говорил Артёму эти слова».



Человек, писавший заявление, — Александр Шлеменко, у него там мотоцикл или чего-то там, он деньги отправил – он терпила. По словам, которые говорит Александр Шлеменко. Слова «балабол», «крыса не крыса». Терпиле нельзя такое говорить вообще. Вот Александр Шлеменко меня балаболом называет. Я его терпилой назову. Балабол — тот, кто врёт, кто не может ответить за свои слова.



Асланбек Бадаев, Майрбек Сулумбекович [Хасиев], если будет возможность, я готов с Александром Шлеменко в 84 кг [бой провести]. На один бой подпишите. В данный момент громче боя, чем Резников — Шлеменко, в российских ММА не будет. Потому что есть предыстория. Я поднмусь на две весовые категории. Я с ним спарринговался, знаю, как с ним работать, я уверен в своих силах», — сказал Резников на канале Вестник ММА в YouTube.