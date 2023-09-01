Как информирует телеграм-канал Mash Gor, спортсмены встретились в кафе после обеда, чтобы обсудить, когда Вагаб вернёт долг. После споров началась драка. Магомед позвал своих приятелей, а Вагабов — своих. В какой-то момент конфликта один из его участников достал пистолет и выстрелил в воздух. Пули ни в кого не попали.