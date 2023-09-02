Боец Ванзант рассказала о невероятном заработке на Onlyfans

Девушка-боец Пейдж Ванзант заявила в подкасте Only Stans, что за день на OnlyFans заработала больше, чем в единоборствах.

"OnlyFans определенно был моим крупнейшим источником дохода. За всю мою бойцовскую карьеру я заработала меньше денег, чем за сутки на OnlyFans. Стала ли я богатой? Я предполагаю, что да", - сказала Ванзант.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) спортсменка провела первый бой 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.