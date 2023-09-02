Россиянин Немков объяснил отказ от чемпионского титула Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков объяснил отказ от чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе. Его слова приводит «Матч ТВ».
Перешедший в тяжелую весовую категорию Немков поделился, что ему предложили реванш с Кори Андерсоном и Филом Дэвисом, но нескончаемые реванши ему не нравятся.
«Второе: уже тяжело становится гонять вес, мне уже 31 год. Пообщавшись с врачами, принял решение перейти в другой вес, врачи сказали: еще пара весогонок, и можно закончить со спортом», — отметил он и добавил, что переговоров о новых поединках пока нет.
В июне Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории. С лидирующей позиции он сместил бразильца Патрисио Фрейре.
Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.