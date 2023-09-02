Россиянин Немков объяснил отказ от чемпионского титула Bellator

«Второе: уже тяжело становится гонять вес, мне уже 31 год. Пообщавшись с врачами, принял решение перейти в другой вес, врачи сказали: еще пара весогонок, и можно закончить со спортом», — отметил он и добавил, что переговоров о новых поединках пока нет.