21-летний боец ММА получил страшный перелом в дебютном бою

Боец смешенных единоборств (ММА) Дилан Райшман получил серьезное повреждение во время поединка на турнире промоушена Combat Global.

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Райшман проводил свой дебютный бой в ММА, в октагоне ему противостоял Хайме Мора. В ходе их боя Мора попытался перевести соперника в партер, и в этот момент нога Райшмана оказалась под его телом под неудачным углом, после чего сломалась пополам с громким хрустом.

Райшман до дебюта в профессиональном бое ММА занимался джиу-джитсу, боец имеет коричневый пояс. Он выступал в ММА как любитель и провел четыре поединка, трижды он одержал победу над соперниками и один раз потерпел поражение.