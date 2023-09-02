Массовая драка с участием бойцов ММА в Москве оказалась постановочной

Массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств (ММА), произошедшая на пресс-конференции лиги «Наше дело», оказалась постановочной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письму управляющей компании «ТРАСТ Недвижимость».

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Одним из бойцов ММА был спровоцирован вопрос другому спортсмену, Шовхалу Чурчаеву, в результате чего возник конфликт.

«Сотрудники полиции выяснили, что драка была постановочной и спровоцирована для данного мероприятия — для повышения рейтинга шоу, которое состоялось 1 сентября. Пострадавших в ходе постановочной драки нет», — говорится в сообщении.

В управляющей компании подчеркнули, что ТЦ не имеет отношения к режиссированию конфликта. «Мы сожалеем о том, что данным событием мы могли напугать наших посетителей», — отмечается в письме.