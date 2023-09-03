Хорхе Масвидаль выразил желание подраться с Джастином Гэтжи за пояс BMF

«Ему следует защитить свой титул против меня. Это то, что должно произойти, если я вернусь в спорт. Я люблю драться, это моё любимое хобби, любимый вид спорта, это мой образ жизни. Поэтому я не могу сказать, что не буду драть. Думаю, Гэтжи следует просто продолжать бороться. Продолжай сражаться с лучшими в мире, потому что именно это и должен делать обладатель BMF: сразиться со всеми нами.



Я никогда не говорил, что не буду драться с этим парнем, потому что он лучший борец или лучший ударник. У Гэджи такой настрой, потому что у него титул BMF. Он ни от кого не уклоняется, он буквально подерётся с кем угодно. Он и борец, и ударник, и мастер джиу-джитсу», — сказал Масвидаль ESPN.