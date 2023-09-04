Боец Тактаров рассказал, изменилось ли отношение к россиянам в UFC

Боец Тактаров: отношение UFC к россиянам после начала СВО не изменилось
Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров поделился мнением о том, что отношение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к российским спортсменам не изменилось после начала СВО, передают «Аргументы и факты».
«UFC — это частная организация, в которой есть акционеры. Они строго спрашивают у того же президента Дэйна Уайта за каждый промах. Поэтому отношение к нам подчеркнуто любезное», — сказал Тактаров.
Тактаров вспомнил, как выводил в июне 2022 года россиянина Рината Фахретдинова на его первый бой.
«И к нему хорошо относились, но ко мне как-то подчеркнуто корректно. Такое ощущение, будто «легенда вернулась домой», — добавил Тактаров.
Тактаров является победителем турнира UFC 6, который прошел в 1995 году.
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