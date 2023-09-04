Макс Холлоуэй назвал сроки следующего боя в UFC

«Я не собираюсь никого вызывать. Если я смогу выступить в начале следующего года, в феврале или марте, будет здорово. Если UFC придумают что-то, от чего я не смогу отказаться, я подумаю: «Это слишком привлекательно, чтобы отказываться, я поберусь ещё раз в этом году». Сейчас я думаю о начале следующего года. Было несколько травм. Есть и кое-что личное, чтобы мы хотели бы осуществить с женой. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.