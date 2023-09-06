Стрикленд ударил фаната в преддверии боя с Адесаньей

«Я всего день в Австралии, а уже совершил нападение. Изначально я подумал, что ко мне подошел парень, чтобы просто сфотографироваться. Любой может подойти ко мне и сделать это, я люблю фанатов. Но если ты хочешь подойти ко мне, чтобы открыть свой поганый рот, я побью тебя. Он получил апперкот в живот. Потом я ушел. Но если я увижу этого парня снова, то никаких проблем не возникнет… Я поблагодарю его за то, что он не стал выдвигать обвинения», — приводит слова Стрикленда MMA Mania.