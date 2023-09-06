Дана Уайт отреагировал на драку Стрикленда с фанатом

«Вы знаете, откуда взялась новость о том, что он ударил болельщика? Да, новость пришла от него. Да, он красавчик. Это больше розыгрыш. Между ними всё хорошо. Я знал, какой будет эта неделя. Да, мы к этому готовы, и да, у нас теперь есть люди вокруг него, так что он больше не будет бить людей в живот — ради забавы или всерьёз», — сказал Уайт на пресс-конференции.